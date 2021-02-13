Туман, гололед и -37 градусов. О погоде в Алтайском крае 13 февраля

Суббота в Алтайском крае будет прохладной и туманной. В ночь с 13 на 14 февраля температура воздуха в Барнауле и вовсе опустится до -35 градусов.

В регионе термометры покажут -17...-22 градуса, местами по югу -11...-16 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица.

Ветер юго-восточный, 2-7 метров в секунду.

В Барнауле температура воздуха составит -20...-22 градуса. Преимущественно без осадков. В утренние часы изморозь, местами возможен туман. На дорогах сильная гололедица.

Ветер юго-восточный, 2-7 метров в секунду.

В ночь с 13 на 14 февраля в регионе на термометрах будет -32...-37 градусов, местами по югу -26...-31 градус. В Барнауле может похолодать до -35 градусов.