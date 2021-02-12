Народную артистку СССР Алису Фрейндлих выписали из больницы после COVID-19

Актрису Алису Фрейндлих выписали из больницы. 86-летняя артистка успешно перенесла коронавирус и сейчас чувствует себя хорошо.

"Сейчас Алиса Бруновна чувствует себя хорошо. И если ее надежда встретить Новый год и Рождество дома не сбылась, то, наконец, китайский Новый год Алиса Бруновна сегодня отметит в теплом семейном кругу", – цитирует ТАСС директора Большого драматического театра имени Товстоногова Татьяну Архипову.

Напомним, что Фрейндлих госпитализировали 25 декабря 2020 года в связи с COVID-19. Актриса находилась в отделении интенсивной терапии на кислородной поддержке, однако в конце января ее перевели в обычную палату.

Алиса Фрейндлих известна по ролям в советских фильмах "Служебный роман", "Сталкер", "Д'Артаньян и три мушкетера" и других.