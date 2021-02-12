Такой день. Арест по делу о гибели четырех человек и пожар в многоэтажке в Барнауле

Amic.ru – о главных событиях региона за 12 февраля.

Суд по ходатайству следователя отправил под домашний арест председателя СПК им. Фрунзе, где во время уборки снега с крыши зернохранилища под Заринском погибли люди. Мужчине предъявлено обвинение в ненадлежащем обеспечении правил охраны труда и соблюдения техники безопасности.

В 15-этажном доме на Попова, 93, произошел пожар. Горела квартира на 12-м этаже. Из соседних квартир эвакуировали 11 человек. Площадь возгорания составила около 12 квадратных метров.

Позднее выяснилось, что приоритетной версией произошедшего является поджог. По предварительным данным, 59-летняя жительница дома сама подожгла квартиру, тем самым отрезав себе пути к отступлению. Спустя некоторое время ее тело нашли под окнами высотного здания.

Оперативный штаб Алтайского края по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил о смерти 15 пациентов с ковидом, зарегистрированных за минувшие сутки. Также подтвердили 170 новых случаев COVID-19. Общее количество зараженных с начала эпидемии в крае достигло 41 128. Выздоровел за это время 36 751 (+146 за сутки) человек.

Начальнику КГКУ "Региональное жилищное управление" Евгению Котугину предъявили обвинение в халатности при обеспечении жильем детей-сирот. По данным следователей, порядка 700 млн рублей на закупку квартир не были освоены из-за неверных действий руководителя.

В налоговой службе Алтайского края рассказали о том, что за 2020 год в регионе собрали 149 млрд налогов. Это на 6% больше, чем в "докоронавирусный" период. При этом три четверти собранной суммы ушли в региональную казну, а еще четверть – в местные бюджеты.

В Барнауле и Бийске вновь объявили режим "черного неба". По данным синоптиков, с 12 по 14 февраля на территории городов сохранятся метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.