В Алтайском крае военные трижды перекроют движение по Чуйскому тракту

15 февраля военные на несколько часов перекроют проезд по части Чуйского тракта в Алтайском крае.
Как сообщает отдел пропаганды региональной Госавтоинспекции, запрет коснется участков федеральной трассы в Первомайском, Тальменском и Косихинском районах.
Движение для всех видов транспорта ограничат:
- с 3:50 до 6:50 на участке Полковниково – Чуйский тракт – Сибирский;
- с 17:30 до 20:50 на участке Сибирский – Чуйский тракт – Косиха
- с 23:25 до 2:25 на участке Озерки – Чуйский тракт – полевой район.
Водителей просят сохранять бдительность на данных участках и с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.
Комментарии
Понты
Когда же, наконец, прокуратура отреагирует на бесконечные и наглые нарушения военными российских законов? Есть Федеральный закон от 08.11.2007 "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". И в нем есть четко прописанная норма: Статья 30. Временные ограничение или прекращение движения транспортных средств по автомобильным дорогам.
Кроме того, есть разработанный Правительством РФ "Порядок осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам федерального значения и частным автомобильным дорогам" (С изменениями и дополнениями от: 16 сентября 2015 г., 24 ноября 2017 г.)
Ни под одно из положений Федерального закона или "Порядка.." действия военных не попадают! Полный беспредел! Когда и как хочу, тогда и перекрываю федеральную трассу! И плевать на всех и вся!
Почему военные раз за разом нарушают Закон?
Вот интересно, начнется война, будут разрушены дороги с твердым покрытием и тогда все, наши военные не смогут передвигаться? Когда я служил в 80-х годах, нас обучали передвигаться по бездорожью и по пересеченной местности.
Какие законы. Вы о чем.
Если перемещать стратегия ракеты, то на 500- 1000 км. Может по отчетам и так. Перемешать на 30-50 км пустое.
Это хорошо.Тяжело в ученье,легко в бою.
13.02.2021 13:10
- гость -
В чем ученье? Проехать по ровной дороге и отчитаться о выполнении задания?