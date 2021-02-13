В Алтайском крае военные трижды перекроют движение по Чуйскому тракту

15 февраля военные на несколько часов перекроют проезд по части Чуйского тракта в Алтайском крае.

Как сообщает отдел пропаганды региональной Госавтоинспекции, запрет коснется участков федеральной трассы в Первомайском, Тальменском и Косихинском районах.

Движение для всех видов транспорта ограничат:

с 3:50 до 6:50 на участке Полковниково – Чуйский тракт – Сибирский;

с 17:30 до 20:50 на участке Сибирский – Чуйский тракт – Косиха

с 23:25 до 2:25 на участке Озерки – Чуйский тракт – полевой район.

Водителей просят сохранять бдительность на данных участках и с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.