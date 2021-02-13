Потепление до +3 градусов идет в Алтайский край

Резкое потепление ожидается в Алтайском крае. По прогнозам регионального Гидрометцентра, 14 февраля столбик термометра станет намного ближе к нулевой отметке, а на следующий день местами по региону ожидаются плюсовые температуры.

В воскресенье днем в крае потеплеет до -3...-8 градусов, по востоку – до -8...-13 градусов. В понедельник днем в регионе ожидается -3...-8 градусов, по югу – от -2 до +3 тепла.

В Барнауле 14 февраля днем синоптики обещают -8...-10 градусов, а 15 числа – от -4 до -6 градусов.

При этом осадков ни в регионе, ни в краевой столице не ожидается. Также синоптики в очередной раз предупреждают о сильной гололедице на дорогах.