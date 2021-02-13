33 новых случая коронавируса выявили в Республике Алтай

За минувшие сутки в Республике Алтай лабораторно подтвердили 33 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Вирус обнаружили у девяти жителей Усть-Коксинского района, у восьми жителей Усть-Канского района, у шести жителей Улаганского района, у четырёх жителей города Горно-Алтайска, у двух жителей Чемальского района, у одного жителя Кош-Агачского района, у одного жителя Майминского района, у одного жителя Онгудайского района, у одного жителя Турочакского района.

Таким образом, общее число подтвержденных случаев достигло 15 913. Выздоровели 15 350 пациентов, из которых 42 – за последние сутки.

Напомним, глава Республики Алтай Олег Хорохордин собирается пройти вакцинацию от коронавируса препаратом "Спутник V".

Как уточнили в региональном правительстве, в связи с тем, что руководитель республики переболел коронавирусом, прививку откладывают на более поздний срок. Вакцину планируют ввести, когда у Хорохордина снизится титр антител.