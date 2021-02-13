Экологи придумали, как защитить снежных барсов, нападающих на скот

Экологи нашли решение проблемы отстрела снежных барсов хозяевами скотоводческих хозяйств, на которые нападают дикие кошки.

Как рассказал ТАСС координатор проектов по сохранению биоразнообразия представительства WWF в Алтае-Саянском экорегионе Александр Карнаухов, запущен специальный проект по укреплению ограждения таких площадок.

"Мы планируем помогать укреплять разрушенные кошары (помещения для содержания овец – ред.), закрывать вентиляцию, чтобы хищник уже не мог попасть к животным. Целью нашего проекта является не помощь скотоводам, а снижение пресса на снежного барса, — уточнил Карнаухов. — До конца июня мы завершим опрос населения и скотоводов, к середине лета получим всю информацию по стоянкам, которые требуют вмешательства, и во второй половине лета приступим к непосредственной работе со стоянками и чабанами".

Ранее amic.ru писал, что в Республике Алтай в 2020 году насчитали 35 особей снежного барса в ходе ежегодного пересчета. Это меньше, чем во время учета их численности 2019 года. Тогда экологи насчитали 65 особей, однако это не говорит о снижении численности вида.

Как пояснил Карнаухов, весной 2020 года из-за аномально теплой зимы и неблагоприятных погодных условий места обитания ирбиса эксперты исследовали лишь частично.