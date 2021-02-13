Алтайская семья взяла крупный кредит и отдала деньги мошенникам

Семья, проживающая в Первомайском районе, обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве.

Как сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД, незнакомцы позвонили селянке и сообщили, что на ее счете замечены подозрительные операции с целью взять крупный кредит. Чтобы решить проблему, женщине посоветовали прийти в банк и взять кредит. Туда она отправилась вместе с мужем.

"Когда женщине отказали в кредите, злоумышленники попросили мужа обратиться в банк, к другому оператору, на что доверчивая женщина согласилась. Муж в этом же офисе оформил на себя кредит в размере 110 000 рублей", – рассказали в полиции.

Затем по указанию лже-сотрудника банка семья перевела полученные средства на другой счет. В результате женщина с мужем лишились 110 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".