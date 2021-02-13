Врачи нашли связь между коронавирусом и туберкулезом

На высокий риск заболеть туберкулезом, возникающий для пациентов, перенесших ковид, указали в Минздраве, сообщает "МедикФорум". В ведомстве считают, что врачи, занимающиеся лечением заболевших коронавирусом людей, должны также обследовать их на наличие туберкулеза.

"После перенесенного COVID-19 у многих пациентов в легких формируются выраженные остаточные изменения в виде фиброза. Можно предположить, что эта категория пациентов имеет повышенный риск развития туберкулеза в последующем", — говорится в обновленных рекомендациях Минздрава РФ по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции.

Также в документе отмечается, что туберкулезная инфекция может развиться одновременно с болезнью, вызванной заражением коронавирусом, либо после нее.



Что касается людей, болеющих туберкулезом, в их случае коронавирусное заболевание может оказаться крайне тяжелым, констатируют ученые.

Ранее американские врачи исследовали пять пожилых пациентов ковидных клиник, которые скончались от последствий коронавируса, и пришли к заключению, что у всех были следы острой нехватки кислорода