Тепло и скользко. Прогноз погоды в Алтайском крае на 14 февраля

В Алтайском крае в День святого Валентина придет теплая погода, сообщает краевой Гидрометцентр.

14 февраля днем температура воздуха составит от -3°C до -8°C (в северных и восточных районах – до -14°C), в Барнауле – от -10°C до -12°C. Это намного теплее, чем в субботу.

По северу местами небольшой снег, сильная гололедица. Утром изморозь. Ветер южный. Его скорость составит от 4 до 9 метров в секунду.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус назвал сроки наступления весны в России в 2021 году. По его словам, это произойдет по стандартному графику.