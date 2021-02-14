Жителей Алтая просят не выходить за пределы сел из-за запуска ракеты

Жителей Республики Алтай предупреждают о том, что после запуска с "Байконура" космического аппарата на регион могут упасть отделяющиеся части ракетоносителя. Об этом сообщает Управление ГОЧС и ПБ в Республике Алтай в Instagram.

Запуск космического аппарата состоится с космодрома "Байконур" 15 февраля в 11:45. В зоне падения отделяющихся частей ракетоносителя будет находиться Усть-Канский район.

Власти рекомендуют жителям в этот период не находиться на открытом пространстве за пределами населенных пунктов и не ходить в лес. О падении фрагментов ракетоносителя следует сообщать по номеру 112.

В то же самое время эксперты обращают внимание, что во многих случаях ступени не успевают долететь до земли – сгорают.

Напомним, в 2020 году в Республике Алтай обнаружили семь фрагментов ракетоносителей. Три отработанные части обнаружили в Шебалинском районе в августе, четыре бака окислителя в Чемальском районе – в октябре.