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Из-за движения военных колонн в Алтайском крае перекроют несколько участков трассы

, ИА "Амител"
Водителей предупреждают о возможных неудобствах
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

15 февраля в связи с плановым движением военных колонн в Алтайском крае временно ограничат проезд всех видов транспорта. 

Запрет коснется федеральных трасс в Первомайском, Тальменском и Косихинском районах. Военные перекроют следующие участки трасс:

– с 03:50 до 06:50 на автодороге н.п. Полковниково – а/д Р-256 "Чуйский тракт" — н.п. Сибирский;

– с 17:30 до 20:50 на автодороге н.п. Сибирский – а/д "Подъезд к н.п. Косиха" — н.п. Косиха;

– с 23:25 до 02:25 на автодороге н.п. Озерки – а/д Р-256 "Чуйский тракт" - полевой район.

Водителей просят быть внимательными и с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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