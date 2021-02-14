Владимир Путин пообещал, что Россия не бросит Донбасс

Президент Владимир Путин заявил, что Россия не бросит Донбасс, несмотря ни на что. Об этом пишет РИА Новости.

"Вы понимаете, конечно, у меня перед глазами стоят некоторые люди, которые получили травмы и увечья, особенно дети, в Донбассе. Но на наших с вами – я говорю на наших с вами, потому что вы – четвертая власть – на наших с вами плечах огромная ответственность за Россию в целом. И прежде чем принять какое-то решение, мы должны подумать о последствиях любого нашего шага. Донбасс мы не бросим. Несмотря ни на что", – сказал он на встрече с представителями СМИ.

Ранее сообщалось о том, что президент России Владимир Путин не исключает возможности отключения от зарубежных интернет-ресурсов.