Владимир Путин пообещал, что Россия не бросит Донбасс

Президент Владимир Путин заявил, что Россия не бросит Донбасс, несмотря ни на что. Об этом пишет РИА Новости.
"Вы понимаете, конечно, у меня перед глазами стоят некоторые люди, которые получили травмы и увечья, особенно дети, в Донбассе. Но на наших с вами – я говорю на наших с вами, потому что вы – четвертая власть – на наших с вами плечах огромная ответственность за Россию в целом. И прежде чем принять какое-то решение, мы должны подумать о последствиях любого нашего шага. Донбасс мы не бросим. Несмотря ни на что", – сказал он на встрече с представителями СМИ.
Ранее сообщалось о том, что президент России Владимир Путин не исключает возможности отключения от зарубежных интернет-ресурсов.
Комментарии
так уже - пару/тройку лет назад
Новороссия то будет?
14.02.2021 15:37
гость
Новороссия то будет?
Всему своё время.
Да когда уже он сдохнет...
Новороссия то будет?
сразу как доллар в феврале рухнет. спросите у босс2014
Дык, эта - вся пометная шпана гутарит, что настамнет, а вождь говорит не бросим?!
Байден тоже пообещал, что США Украину не бросит. А ему уже 78. Может сдохнуть
Американцев на Украине тоже нет, но Байден сказал, что они Украину никогда не бросят
Украина это окраина России, блудливая соседка на данный момент, но это временно.
А вот Америке она кто? нищенка бродячая?
Владимир Путин пообещал...
Гы-гы-гы-гы-гы!