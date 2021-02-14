Специалисты устранили повреждение водопровода на пересечение улиц Попова и Гущина

Барнаульский водоканал устранил повреждение на водопроводной сети диаметром 400 мм в районе пересечения улиц Попова и Гущина. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

"Последствия выхода воды на дорогу устранили с помощью техники МБУ "Автодорстрой". Проезжую часть, трамвайные пути и тротуар очистили от наледи. На время работ холодное водоснабжение было ограничено по адресу: ул. Попова, 14б, жилые дома под отключение не попали", – говорится в сообщении.

Напомним, что об аварии стало известно 13 февраля. Вода залила проезжую часть, из-за чего участок улицы Попова между улицами Гущина и Космонавтов перекрыли.