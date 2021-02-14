Роструд напомнил о трехдневной рабочей неделе в феврале

Роструд напомнил россиянам о трехдневной рабочей неделе. Об этом пишут "Известия".

Из-за празднования Дня защитника Отечества 23 февраля и переноса рабочего дня с 22 на 20 февраля рабочими днями в итоге окажется период с 24 по 26 февраля. Праздничные выходные продлятся три дня, с 21 по 23 число.

При этом до праздников россиянам придется поработать подольше. 20 февраля значится в производственном календаре 2021 года как рабочий день, а значит, следующая рабочая неделя будет шестидневной.