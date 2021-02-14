Ученые предупредили о возможном устаревании вакцин от коронавируса

Мутации коронавируса могут сделать существующие вакцины неэффективными. Об этом рассказал вакцинолог Вашингтонского университета в Сент-Луисе Майкл Кинч.

"Причина, по которым многие из нас беспокоятся, заключается не в том, что имеющиеся вакцины внезапно перестанут работать. А в том, что они постепенно устареют", — сказал он изданию Bloomberg.

По словам специалиста, сейчас ученые имеют инструменты для модернизации вакцин, но в будущем потребуются альтернативные подходы для борьбы с новыми штаммами.

Ранее российский врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что пандемия коронавируса является своеобразной тренировкой для человечества. Он считает, что людей ждет более опасный вирус.