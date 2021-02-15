Редкую модель Lada продают за 1,2 млн рублей

В интернете выставили на продажу 20-летний редкий ВАЗ-2112 "Тарзан". За машину нынешний владелец хочет получить 1,2 млн рублей.
Легковой автомобиль окрашен в темно-зеленый цвет. Снаружи его отличает большой дорожный просвет, желтый "кенгурятник", пороги и расширенные арки. По словам автора объявления, машина оборудована кондиционером, центральным замком, полным электропакетом, различными обогревами, аудиосистемой и качественной шумоизоляцией.
Кроме того, транспортное средство оснащено полным приводом, оригинальной рамой, независимой подвеской, дисковыми тормозами и бензиновым двигателем объемом 1,8 литра.
Ранее самый дорогой автомобиль в России выставили на продажу в Москве. Владелец оценил экземпляр в 225 миллионов рублей.
Комментарии
То камень пытаются продать за баснословные деньги, то корягу, теперь груду металлолома, да за 95000-1000000 можно взять лексус рх 330 2006 года.
Уау!!!!
Хоть 10млн. Его цена.