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Илон Маск пригласил Владимира Путина пообщаться в новой соцсети

, ИА "Амител"
Чать поста бизнесмен сопроводил текстом на русском языке
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Руководитель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск упомянул в Twitter официальный аккаунт Кремля и предложил Владимиру Путину пообщаться в новой социальной сети. Об этом пишет ТАСС.

"<...> Не хотели бы вы присоединиться ко мне для беседы в Clubhouse? Было бы большой честью поговорить с вами", – написал Маск на русском языке. Ранее сообщалось, что компания Neuralink, которая создана при поддержке американского предпринимателя, успешно вживила чип в мозг обезьяны и научила ее играть в видеоигры. По словам Маска, который прокомментировал достижение ученых, обезьяна после модернизации почувствовала себя счастливой. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

15.02.2021 07:21
- гость -

Илон, илон... Зачем связываться с бандитами?

15.02.2021 08:00
- гость -

Он боится ноутбука и смартфона.

15.02.2021 08:04
ПЕТР

Будет просить прививку от Кавид и паспорт гражданина РФ. И, Маск совсем не дурак, и понимает куда "ветер дует"

15.02.2021 08:12
- гость -

Нашел кому предлагать - вот переписка гусиными перьями, через диппочту подошла бы...

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