Илон Маск пригласил Владимира Путина пообщаться в новой соцсети

Руководитель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск упомянул в Twitter официальный аккаунт Кремля и предложил Владимиру Путину пообщаться в новой социальной сети. Об этом пишет ТАСС.

"<...> Не хотели бы вы присоединиться ко мне для беседы в Clubhouse? Было бы большой честью поговорить с вами", – написал Маск на русском языке. Ранее сообщалось, что компания Neuralink, которая создана при поддержке американского предпринимателя, успешно вживила чип в мозг обезьяны и научила ее играть в видеоигры. По словам Маска, который прокомментировал достижение ученых, обезьяна после модернизации почувствовала себя счастливой.