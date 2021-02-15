В Санкт-Петербурге 10-летняя девочка ушла из дома без верхней одежды и погибла

Тело 10-летней девочки, которая ушла из дома в Колпинском районе Санкт-Петербурга, нашли через несколько часов на детской площадке. Об этом пишет РИА Новости.
"В воскресенье поступила информация о пропаже 10-летней девочки в Колпинском районе. По словам ее матери, рано утром ребенок ушел из дома без верхней одежды. Спустя порядка двух часов тело девочки было найдено на детской площадке", – сообщил собеседник агентства.
По данным местных СМИ, ребенок мог свести счеты с жизнью. Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.
Ранее сообщалось о том, что в Москве погиб новорожденный, которого выбросила из окна девушка. Она пришла в гости к подруге и поругалась с ней, что и стало возможным мотивом преступления против ее грудного ребенка.
Комментарии
10-летней это на кой? Сводить счёты.
Очень просто. Что-то не купили или запретили. Дети. У меня дочь в 10 лет тоже имела такие мысли.
Увы... как раз очень логично, хотя по-детски. Назло маме простудиться. Какой-то конфликт, скорее всего, а причина может быть совсем пустяковая: смарт отобрали, комп отключили, за тройку поругали...
15.02.2021 09:06
Гостю 08:31
Назло маме простудиться.
Тогда она бы вернулась.
Тут похоже просто замерзла по незнанию влияния мороза.
Что-то непонятно, родители как не заметили, что ребенок ушел из дома?
Родители много не замечают. Когда приходит беда и то готовы обвинить всех. Очень жаль ,что умирают молодеж и дети.