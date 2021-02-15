В Санкт-Петербурге 10-летняя девочка ушла из дома без верхней одежды и погибла

Тело 10-летней девочки, которая ушла из дома в Колпинском районе Санкт-Петербурга, нашли через несколько часов на детской площадке. Об этом пишет РИА Новости.

"В воскресенье поступила информация о пропаже 10-летней девочки в Колпинском районе. По словам ее матери, рано утром ребенок ушел из дома без верхней одежды. Спустя порядка двух часов тело девочки было найдено на детской площадке", – сообщил собеседник агентства.

По данным местных СМИ, ребенок мог свести счеты с жизнью. Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.

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