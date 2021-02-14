Такой день. Свадьба в тракторном ковше и неочищенная дорога во дворе

За прошедшие сутки в Алтайском крае зафиксировали еще 14 смертей пациентов с коронавирусной инфекцией. Также в регионе зарегистрировано 167 новых случаев заболевания COVID-19. С начала пандемии в регионе заразились 41 463 человека.

В январе объем погрузки зерна на железнодорожных станциях Западно-Сибирской железной дороги в Алтайском крае составил 56,5 тысячи тонн. Это на 29% выше показателей января 2020 года.

Житель Барнаула рассказал об опасной нечищеной дороге в одном из городских дворов. По словам автора сообщения, он несколько раз звонил в обслуживающую организацию, но результата это не дало.

В соцсетях обсуждают молодоженов, которые сыграли свадьбу в День святого Валентина. Пара решила прокатиться по городу в ковше трактора.

Очевидцы сообщили о серьезной аварии на выезде из поселка Южного. Один из автомобилей получил значительные повреждения. Часть дороги оказалась перекрыта.