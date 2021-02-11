Три новые онлайн-камеры появились на улицах Бийска

В Бийске растет число камер, которые позволяют наблюдать за оживленными участками городских улиц в режиме онлайн. С недавнего времени их число увеличилось на три.

Новые камеры дают обзор на пересечении улиц Митрофанова – Лесная, участок улицы Васильева (камера называется "Васильева, 28") и парковку на Короленко, 51, пишет "Бийский рабочий".

Всего в городе установлено более 200 видеоустройств, которые позволяют наблюдать за перекрестками, оживленными улицами, территориями школ, игровых площадок.

Также дополнительные камеры устанавливают в Белокурихе, но там они больше фокусируются на туристических объектах.

Ранее стало известно, что еще на шести участках дорожной сети Барнаула появились камеры фиксации нарушений ПДД.