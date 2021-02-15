В Сибири умер кот, проглотивший шарик пластилина

Небольшой кусок пластилина стал причиной смерти любимого питомца в Красноярске. Кот по кличке Тайсон играл с шариком и случайно его съел. Ветеринарам не удалось спасти животное. Об этом сообщает "7 канал Красноярск".

Хозяйка считает, что этот пластилин очень токсичен.

"Остались эти слепленные шарики. Один из этих шариков, зелененький, убрали, не успели выкинуть. Он засох, и вечером мы с котом поиграли с ним. Мы кидали его, кот прыгал, бегал за ним по всему дому, все нормально было – он не первый раз с ним играл. Утром просыпаемся, и муж говорит, что кот идти не может. Он ползет и за собой тащит задние ноги", – поведала хозяйка кота Александра Хвойнова.

Семья сразу же обратилась в ветеринарную клинику. Сначала подумали, что причина такого состояния – проблемы с пищеварением. Но после осмотра ветеринара выяснилось, что ситуация намного хуже.

"Посмотрели кишечник, он весь был спазмирован, некоторые участки были уже некротизированные, то есть пластилин настолько сильную реакцию дал токсическую, что он просто всосался в кишечник, и начался некроз – произошло разрушение тканей. Также были участки, которые уже просто не кровоснабжались из-за сильного спазма", – рассказала ветеринар Елизавета Устьянцева.

Коту не помогла даже операция – его желудок был черным, буквально сожженным из-за небольшого кусочка привычной игрушки для детей. Семья решила усыпить питомца, чтобы не мучить животное. Дома хозяйка сразу же избавилась от злосчастного пластилина.

В самом магазине, где его продавали, уверяют, что надлежащие сертификаты на этот товар есть – в том числе российские разрешительные документы.