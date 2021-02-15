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В Сибири умер кот, проглотивший шарик пластилина

, ИА "Амител"
Ветеринар утверждает, что материал дал сильную токсическую реакцию
Кот Тайсон / Фото: trk7.ru

Кот Тайсон / Фото: trk7.ru

Небольшой кусок пластилина стал причиной смерти любимого питомца в Красноярске. Кот по кличке Тайсон играл с шариком и случайно его съел. Ветеринарам не удалось спасти животное. Об этом сообщает "7 канал Красноярск".

Хозяйка считает, что этот пластилин очень токсичен.

"Остались эти слепленные шарики. Один из этих шариков, зелененький, убрали, не успели выкинуть. Он засох, и вечером мы с котом поиграли с ним. Мы кидали его, кот прыгал, бегал за ним по всему дому, все нормально было – он не первый раз с ним играл. Утром просыпаемся, и муж говорит, что кот идти не может. Он ползет и за собой тащит задние ноги", – поведала хозяйка кота Александра Хвойнова.

Семья сразу же обратилась в ветеринарную клинику. Сначала подумали, что причина такого состояния – проблемы с пищеварением. Но после осмотра ветеринара выяснилось, что ситуация намного хуже.

"Посмотрели кишечник, он весь был спазмирован, некоторые участки были уже некротизированные, то есть пластилин настолько сильную реакцию дал токсическую, что он просто всосался в кишечник, и начался некроз – произошло разрушение тканей. Также были участки, которые уже просто не кровоснабжались из-за сильного спазма", – рассказала ветеринар Елизавета Устьянцева.

Коту не помогла даже операция – его желудок был черным, буквально сожженным из-за небольшого кусочка привычной игрушки для детей. Семья решила усыпить питомца, чтобы не мучить животное. Дома хозяйка сразу же избавилась от злосчастного пластилина.

В самом магазине, где его продавали, уверяют, что надлежащие сертификаты на этот товар есть – в том числе российские разрешительные документы.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

15.02.2021 09:32
- гость -

Ну и бред. Кот какое-нибудь чистящее средство полизал. Их сейчас все делают с приятным запахом.

15.02.2021 09:42
- гость -

Жесть, а если бы ребенок проглотил

15.02.2021 09:53
Павлик Морозов

Бряхняяяя. Иначе она так бы не сделала:"Дома хозяйка сразу же избавилась от злосчастного пластилина",но пошла в магазин качать права.

15.02.2021 09:57
- гость -

у кошек язык с мелкими "крючками" в обратную сторону - что зацепил, назад не сплюнешь...
У меня недавно кота оперировали после того, как он дождик пластиковый зацепил языком и проглотил. Кишечник в гармошку собрался, но успели прооперировать - меньше суток прошло.

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