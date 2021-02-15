В Алтайском крае запустили производство "умных" сеялок

Рубцовский завод начал выпускать посевные комплексы Vita СЗ-5,4 со встроенной системой контроля посева, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края в социальной сети "ВКонтакте".
Особенностью новой сеялки называют возможность контроля за ее работой с любого устройства, которое имеет доступ в интернет, например, со смартфона.
В частности, предоставляется информация об обработанной площади, скорости и маршруте движения, а также, в случае поломки, о возникшей неисправности.
Кроме того, при установке соответствующего датчика, на экране появятся данные и о расходе топлива.
"Новый аппарат очень легок в настройке, не повреждает семена. Его можно оснастить прикатывающими колесами, создающими контакт между почвой и зерном, поднимая влагу из нижнего слоя почвы", – уточнили региональные власти.
Еще одним важным параметром называют габариты модели. Они не превышают трех метров, поэтому проблем с транспортировкой по дорогам общего пользования возникнуть не должно.
Комментарии
Не слышно вечно плачущих по Рубцовскому Тракторному заводу.
Может они еще спят? Всю ночь стояли с фонариками. ))
//Работу техники можно контролировать со смартфона//
... лежа на диване. Прелесть какая! Прогресс-таки такая неумолимая штука...
Осталось выпустить российский смарфон. С большущей умной кнопкой, чтоб не промахнуться во сне.