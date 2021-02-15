Организатора терактов в Москве нашли мертвым в приморской колонии

Организатора терактов в гостинице "Интурист" и торговом центре "Охотный ряд" в Москве в 1999 году Халида Хугуева обнаружили мертвым в колонии Приморья. По сообщениям СМИ, террориста убили в санчасти другие заключенные в субботу, 13 февраля.

"Осужденный был найден без признаков жизни, управление проводит проверку", – рассказали РИА Новости в ГУФСИН Приморского края.

Напомним, что в 2009 году суд признал виновным Халида Хугуева и Магомадзаира Гаджиакаева виновными в организации двух терактов – взрыва в гостинице "Интурист" 26 апреля 1999 года и в "Охотном ряду" 31 августа 1999 года.

В первом случае бомбу установили на 20-м этаже здания у офиса депутата Госдумы Иосифа Кобзона – тогда ранения получили 11 человек. Второй теракт произошел в зале игровых автоматов – тогда ранения получили 40 человек, а одна из пострадавших впоследствии скончалась.

По версии правоохранителей, теракты были совершены в качестве мести за отказ дать деньги боевикам во главе с Шамилем Басаевым за покровительство.

В 2010-м году Верховный суд РФ смягчил наказание организаторам терактов, снизив срок наказания Хугуеву с 25 до 23 лет, а Гаджиакаеву – с 15 до 13 лет.