Нездоровый цвет лица назвали признаком смертельной опасной болезни

Бледный цвет кожи может свидетельствовать о раке кишечника. К такому выводу пришли британские онкологи.

Как пишет Express, в большинстве случаев нездоровый цвет лица указывает на анемию. Однако симптом может проявиться и в том случае, если из-за рака в организме возникла острая нехватка железа. Основные признаки этой разновидности онкологического заболевания – кровь в стуле, изменение работы кишечника, постоянная боль в нижней части живота.

Ранее телевизионный доктор Александр Мясников назвал три главных признака рака поджелудочной железы. По его словам, это боль в желудке, желтуха и снижение веса.