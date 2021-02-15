Потолок обрушился в барнаульской квартире после порыва отопления

Жительница квартиры, расположенной в доме в барнаульском поселке Восточный, пожаловалась на обрушение потолка, которое произошло из-за порыва трубы отопления. Видеозапись с места происшествия опубликовали в Telegram-канале "В курсе 22".

ЧП произошло около 4 часов утра 14 февраля в комнате, в которой спала маленькая девочка. Ребенок отделался испугом.

По словам хозяйки жилья, отопление сразу отключили и направили в дом от управляющей компании двух человек, один из которых был "под сильным градусом".

Женщина утверждает, что недавно заехала в дом, и практически все в комнате было новым. Кто будет возмещать ущерб, она не знает.

Ранее в многоэтажном доме на улице Челюскинцев, 80, прорвало трубу с горячей водой. Повреждение произошло на 18-м этаже, вода дошла до первого этажа.

По словам местного жителя, вода частично затопила технические ниши на первом этаже, а последствия пришлось устранять самим жильцам.