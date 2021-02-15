Право под охраной. Бизнесменам Алтая помогут защитить интеллектуальную собственность

Экспортируя товар за границу, многие предприниматели пренебрегают безопасностью и в итоге теряют право собственности на товарный знак или само изобретение. Центр "Мой бизнес" предлагает бизнесменам Алтая помощь в защите интеллектуальной собственности за рубежом. Фонд оплатит государственную пошлину и 70% от стоимости услуг патентного поверенного.

Что входит в услугу?

подача и рассмотрение заявки, предусмотренной национальным законодательством зарубежных стран;

выдача охранных документов, поддержание заявок или охранных документов (патентов, свидетельств) в силе и связанные с ними затраты на оплату пошлин;

делопроизводство в отношении заявки.

Как распределяются расходы?

Центр поддержки экспорта полностью оплачивает государственную пошлину при подаче заявки и берет на себя обеспечение делопроизводства. Расходы на оплату услуг патентного поверенного распределяются в следующем соотношении: 70% от стоимости оплачивает Центр, 30% – предприниматель, подавший заявку на услугу.

Подать заявку и узнать подробности можно на мойбизнес22.рф.

Алтайский фонд МСП

Адрес: г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19

Тел.: 8 800 222 8322

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