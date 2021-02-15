Капитана и моториста судна осудят за слив тонны топлива в Алтайском крае

Завершено расследование уголовного дела в отношении двоих сотрудников транспортной организации. Им предъявлено обвинение по статье "Хищение путем присвоения с использованием служебного положения". Правоохранители уличили их в попытке хищения тонны топлива.
"Сотрудники транспортной полиции установили, что капитан и моторист сливали дизельное топливо из топливного отсека теплохода в пластиковую емкость, помещенную в автомобиль, припаркованный на берегу в месте швартовки судна, – уточнили amic.ru в пресс-службе Алтайского ЛУ МВД России на транспорте. – Злоумышленники намеревались похитить и продать 1000 литров дизельного топлива. Подозреваемые попытались скрыться, но были задержаны с поличным на берегу реки Оби в окрестностях Барнаула".
Похищенное дизтопливо изъято и возвращено законному владельцу. Обвиняемым грозит до шести лет лишения свободы. Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.
Напомним, в Горном Алтае полиция подозревает 32-летнего мужчину в краже дизельного топлива. Работая в организации по строительству дороги вблизи села Урлу-Аспак в Майминском районе, он похитил из бензовоза 1063 литра горючего.
Комментарии
За тонну топлива - до шести лет колонии, а чиновники миллиардами воруют и им года четыре условно...
лучше бы премию дали за экономию. специалисты на дороге не валяются
А на пожизненно слабо.
Дык несмотря на то, что рыба гниёт с головы, чистят её обычно с хвоста.
Прежде чем воровать, надо, либо чиновником стать, либо депутатом! Они под себя законы уже подстроили!