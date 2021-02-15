Перебои с телевещанием из-за Солнца могут начаться в Алтайском крае

Перебои в телевещании могут начаться с 22 февраля в Алтайском крае. Причина проблем – возникновение солнечной интерференции, которая мешает передавать спутникам сигнал.

Как объясняет пресс-центр алтайского филиала РТРС, весной Земля поворачивается к Солнцу северным полушарием, и звезда оказывается ровно позади спутников связи. В результате солнечные радиоволны находятся на одной линии со спутниковым сигналом и перебивают его.

Обычно такое явление длится несколько минут, после чего спутники снова уходят из-под засветки, однако в этот момент зрители эфирного ТВ могут заметить кратковременное "замерзание" картинки, распад на пиксели и даже полное пропадание сигнала.

В Алтайском крае интерференция начнется 22 февраля и закончится 9 марта. Перебои с вещанием могут наблюдаться с 12:40 до 13:41 по местному времени.