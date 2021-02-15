Гвинея объявила о начале эпидемии вируса Эбола

Власти Гвинеи заявили о начале эпидемии лихорадки Эбола. Соответствующий документ опубликовал местный портал Guinee114. Вспышка вируса произошла в префектуре Нзерекоре и городе Гуеке.

"Кризисное совещание, проведенное 14 февраля под председательством министра здравоохранения, приняло решение о введении ряда мер по противодействию эпидемии, включая выявление и изоляцию всех, кто мог иметь контакт с заболевшими Эболой", – сообщает ТАСС.

По предварительной версии, первый случай заболевания зафиксировали в Гуеке у медсестры, которая умерла 28 января. На ее похоронах заразились семь человек. Трое из них скончались, четверо находятся в больнице. Отмечается, что это первые с 2016 года летальные случаи от лихорадки Эбола.

Напомним, впервые вирус зафиксировали в 1976 году в Заире (ныне ДР Конго), в селении на берегу реки Эбола. Отсюда и название.

Вирус передается от диких животных и распространяется затем среди людей. Первыми симптомами являются лихорадка, мышечные, головная боли, а также боль в горле. За этим следуют нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях – внутренние и внешние кровотечения.