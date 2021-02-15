Рубцовские рецидивисты избили пенсионера ради телефона и двух тысяч рублей

Полиция задержала 41-летнего и 40-летнего ранее судимых жителей Рубцовска по подозрению в грабеже. По предварительным данным, мужчины напали на пенсионера, избили его, а после отобрали сотовый телефон и две тысячи рублей.
Как пишет пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, нападение на 70-летнего рубцовчанина произошло днем в подъезде дома на проспекте Ленина. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личности подозреваемых и задержали их, изъяв сотовый телефон.
Задержанные дали признательные показания. Полицейские возбудили уголовное дело по ст. 161 УК РФ ("Грабеж").
Комментарии
Ну они же потом извинились! Узнаю Рубчик, всё как всегда стильно!