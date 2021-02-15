Рубцовские рецидивисты избили пенсионера ради телефона и двух тысяч рублей

Полиция задержала 41-летнего и 40-летнего ранее судимых жителей Рубцовска по подозрению в грабеже. По предварительным данным, мужчины напали на пенсионера, избили его, а после отобрали сотовый телефон и две тысячи рублей.

Как пишет пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, нападение на 70-летнего рубцовчанина произошло днем в подъезде дома на проспекте Ленина. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личности подозреваемых и задержали их, изъяв сотовый телефон.

Задержанные дали признательные показания. Полицейские возбудили уголовное дело по ст. 161 УК РФ ("Грабеж").