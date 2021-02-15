Ученые нашли неизвестных ранее существ под ледником Антарктиды

Британские ученые обнаружили колонии неизвестных животных на морском дне под шельфовым ледником Антарктиды. Существа внешне напоминают губки. Об этом сообщает портал Frontiers in Marine Science.

Во время поискового бурения на шельфовом леднике Фильхнера специалисты Британской антарктической службы пробурили всего восемь скважин. Одна из них, глубиной около 900 метров, достигла морского дна. В нее опустили трос с видеокамерой, которая позволила обнаружить твердые валуны с прикрепленными к ним неподвижными животными неизвестного вида. До этой находки ученые считали, что под плавучими ледниками могут существовать только мобильные падальщики и хищники.

"Это открытие показывает нам, что морская жизнь Антарктики невероятная и удивительная, приспособленная к существованию в замороженном мире. Наше открытие поднимает гораздо больше вопросов, чем дает ответов: например, как они туда попали, как давно они там, что они едят, насколько распространены эти валуны, покрытые жизнью, и что будет с этими сообществами, если шельфовый ледник рухнет", – приводятся в сообщении слова ведущего автора исследования доктора Хью Гриффитса.

Пока у авторов открытия нет инструментов для сбора этих организмов. Исследователи считают, что необходимо как можно скорее изучить существа, пока не произошло обрушение шельфового ледника.