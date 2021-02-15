Названы способы распознать нечестных риелторов

Один из основных способов не попасть на уловки нечестных риелторов – обращаться в известные агентства. Об этом рассказала управляющий директор московской компании по работе с недвижимостью "Метриум" Надежда Коркка.

Как она объяснила в разговоре с агентством "Прайм", для продажи квартиры лучше обращаться в риелторские компании, которые уже успели себя зарекомендовать. При этом и частный брокер может быть профессионалом, однако в таком случае лучше полагаться на рекомендации знакомых.

Собственника должны насторожить и постоянные предложения снизить цену со стороны специалиста – так недобросовестные риелторы пытаются быстрее закрыть сделку и получить свою комиссию.

Отдельным признаком может служить дублирование объявлений на разных площадках с различающейся ценой – по словам Коркки, это также говорит о желании агента как можно быстрее продать жилье по заниженной стоимости.

Еще стоит обратить внимание на то, платит ли покупатель комиссию риелтору. "Собственник квартиры может поинтересоваться об этом у новых жильцов. Если вы столкнулись с двойной комиссией – меняйте агента", — резюмирует специалист.