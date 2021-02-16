Говорить без переводчика. Где в Барнауле сдать международный экзамен по китайскому

Китай – один из основных партнеров России на международной арене. Поэтому специалисты со знанием китайского языка всегда востребованы на торгово-экономическом рынке. Возможность получения международного опыта привлекает множество студентов на курсы китайского языка. В Барнауле, например, за новыми знаниями обращаются в Центр языков и культур народов Большого Алтая АлтГТУ.

В этом году начала действовать новая программа подготовки на второй уровень сдачи международного экзамена HCK. Программа годовая, но курсы разбиваются по полугодиям.

"Примерно год назад к нам в вуз приезжали представители китайской фирмы LK, приглашали работать на Тайване, – рассказывает магистр факультета специальных технологий Николай Полторыхин. – Меня заинтересовала возможность поработать в Китае и сама страна в целом, начал культуру изучать. В какой-то момент узнал, что в АлтГТУ организованы курсы по изучению языка и вот уже полгода изучаю его, хочу продолжать. Думаю, после сдачи экзамена HSK для меня откроются большие возможности".

Начинать учить язык всегда непросто. Особенность китайского в том, что язык не похож ни на один европейский, не имеет алфавита, но имеет тона, которые надо правильно произносить.

"Давно стал замечать, насколько прочные и тесные отношения у наших стран, но идея начать учить язык пришла спонтанно, – рассказывает выпускник АлтГТУ, слушатель курсов Станислав Брянкин. – Пришел на курсы китайского в языковой центр АлтГТУ, поначалу было сложно. Сейчас уже сформировался базовый словарный запас китайских слов. Уверен, оказавшись в КНР, смогу общаться на уровне туриста, без переводчика. Скоро мне предстоит сдать экзамен HSK, думаю, что справлюсь".

В феврале 2020 года двум группам слушателей программы вручили сертификаты о прохождении практических курсов китайского языка. Некоторые из них продолжат изучать иероглифы и тона, а некоторые начнут подготовку к международному экзамену.

"Мы изучаем и иероглифику, и грамматику, и фонетику. Все понемножку, чтобы у слушателей сложилось комплексное понимание языка. Конечно же, учим иероглифы, как правильно писать, читать и составлять предложения. На наших курсах может учиться любой желающий, вне зависимости от возраста и образования. Мотивация у слушателей совершенно разная, кто-то учит для общего развития, а кто-то придерживается более глобальных целей", – рассказывает директор центра языков и культур народов Большого Алтая Елена Мушникова.

Если вы хотите присоединиться к изучению китайского, познать культуру и особенности этой большой страны, звоните в центр языков и культур народов Большого Алтая: +7 913 276 88 06, 29-87-60. Сотрудники центра ответят на все вопросы.