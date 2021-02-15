Сессия АКЗС пройдет в очном формате впервые с начала пандемии

Депутаты АКЗС приняли решение о проведении 51-й сессии в очном формате. Народные избранники планируют в полном составе собраться в большом зале регионального парламента 26 февраля. Об этом сообщает пресс-служба краевого Законодательного собрания.

"Есть положительный опыт очных парламентских сессий у других регионов, а также у Государственной Думы, — уточнил спикер АКЗС Александр Романенко. — Дистанционная форма была вынужденной мерой, которая себя оправдала и дала нам определенный опыт, но при этом накладывала немало ограничений".

Романенко уточнил, что будут приняты все необходимые профилактические меры, чтобы минимизировать риск заражения коронавирусом.

Напомним, последней полноценной очной сессией стала 42-я. Она состоялась в конце марта 2020 года. После нее депутаты обсуждали законопроекты заочно, либо очно-заочно, с ограничением по числу очно присутствующих парламентариев.

Ранее стало известно, что депутатам АКЗС перед очередной сессией предложили бесплатно пройти тестирование методом ПЦР на ковид. Соответствующее предложение направили представителям всех четырех парламентских партий.