Военные вновь перекроют дороги в Алтайском крае

Временное ограничение на некоторых участках алтайских дорог вводят в крае вечером 16 февраля. Оно касается всех видов транспорта. Об этом сообщили amic.ru в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Перекрытие связано с плановым движением военных колонн. Оно будет действовать с 18:00 до 21:00 на следующих участках:

на автодороге Баюновские Ключи – а/д Фирсово-Бобровка – Бобровка;

на автодороге Баюновские Ключи – а/д Фирсово-Бобровка – аэродром "Лесной".

Водителей призывают с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке и своевременно внести корректировки в свои планы на поездки по указанным участкам.

Напомним, что 15 февраля в связи с плановым движением военных колонн в Алтайском крае также действуют ограничения на проезд всех видов транспорта.