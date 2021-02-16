Лишь две больницы в Алтайском крае еще не приступили к вакцинации от коронавируса

Только две районные больницы в Алтайском крае пока не приступили к вакцинации от коронавируса. Это Шелаболихинская и Староалейская ЦРБ, сообщают "Вести Алтай". В целом по региону прививку ежедневно ставят около двух тысяч человек.

Для того чтобы переломить ситуацию с ковидом в Алтайском крае, необходимо создать иммунную прослойку, то есть привить 60% взрослого населения региона. По планам, такого показателя край достигнет к лету. Пока же вакцину поставили 28 тысяч жителей региона. 19 875 человек получили первый компонент вакцины, а полностью привились 8044 человека.

Напомним, в минувшие выходные регион получил очередную крупную партию вакцины – 15 тысяч доз. На нынешней неделе запланирована поставка еще одной партии.

По данным на 15 февраля, в Алтайском крае коронавирусом заразились 41 628 человек. Скончались 2172.