Тепло и ветрено. О погоде в Алтайском крае 16 февраля

В Алтайском крае на смену прохладной ночи придет теплый день во вторник, 16 февраля, следует из прогноза регионального ЦГМС.

Ожидается температура от 0°C до -5°C (по югу – до +6°C), а вот предстоящей ночью будет немного холоднее – от -2°C до -7C (в северных районах – до -13°C). Ветер южный, 2-7 м/с с порывами до 18 м/с. Преимущественно без осадков. Только по северу прогнозируют небольшой снег.

Жителям региона следует передвигаться с осторожностью и выбирать нескользкую обувь – синоптики предупреждают о сильной гололедице на дорогах.

В Барнауле в светлое время суток столбики термометров покажут от -1°C до +1°C, ночью – от -4°C до -6°C. Осадков не ожидается.