Финансист назвал сумму вклада в банке, необходимую для жизни на проценты

Чтобы жить на проценты с вклада, на банковском счету должно быть не менее 26 млн рублей. По словам управляющего директора по работе с состоятельными клиентами "БКС Мир инвестиций" Андрея Ревенко, такая сумма нужна для получения каждый месяц порядка 100 тысяч рублей.

Как он отметил в интервью агентству "Прайм", цифра обусловлена снижением ключевой ставки ЦБ до 4,25%. Средняя доходность по вкладу на 2021 год составляет 4,5%.

При этом, как отмечает Ревенко, требуемая в Москве сумма для жизни семьи в размере 150-200 тысяч рублей возможна при условии, что на вкладе лежит 45-50 млн рублей. В качестве альтернативы специалист предложил вкладываться в ценные бумаги, однако в обоих случаях нужно владеть финансовой грамотностью, чтобы тщательно изучить рынок и возможные риски от сделок.