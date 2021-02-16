Финансист назвал сумму вклада в банке, необходимую для жизни на проценты

Чтобы жить на проценты с вклада, на банковском счету должно быть не менее 26 млн рублей. По словам управляющего директора по работе с состоятельными клиентами "БКС Мир инвестиций" Андрея Ревенко, такая сумма нужна для получения каждый месяц порядка 100 тысяч рублей.
Как он отметил в интервью агентству "Прайм", цифра обусловлена снижением ключевой ставки ЦБ до 4,25%. Средняя доходность по вкладу на 2021 год составляет 4,5%.
При этом, как отмечает Ревенко, требуемая в Москве сумма для жизни семьи в размере 150-200 тысяч рублей возможна при условии, что на вкладе лежит 45-50 млн рублей. В качестве альтернативы специалист предложил вкладываться в ценные бумаги, однако в обоих случаях нужно владеть финансовой грамотностью, чтобы тщательно изучить рынок и возможные риски от сделок.
Комментарии
...не менее 26 млн рублей
...для получения каждый месяц порядка 100 тысяч рублей.
...Средняя доходность по вкладу на 2021 год составляет 4,5%.
чё-то не получается 100 тыров
26000000*4,5/100/12*(100-13)/100=84825 тыр.
на банковском счету должно быть не менее 26 млн рублей
какая сумма вклада застрахована то сейчас? конечно понимаю, что можно по разным банкам раскидать, но все это....
Да он шутит! За 20 лет рубль подешевел в 10 раз. Хранить деньги в рублях это для дураков.
Имущества и денег в сумме 26 млн. руб. и более у нас в стране есть только у 0,1-0,5% населения. Думаю, не больше.
16.02.2021 09:49
- гость -
Ерунду написали, не так считают