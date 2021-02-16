Суд арестовал чемпиона России по кикбоксингу за перестрелку в "Москва-Сити"

Басманный суд Москвы отправил под арест до 18 мая чемпиона России по кикбоксингу Саида Асадулаева. Его считают причастным к перестрелке у башни "Око" в "Москва-Сити".

"Басманный суд Москвы постановил отправить Асадулаева, обвиняемого по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия"), на срок до 18 мая", – сообщает ТАСС. Представители суда не уточнили, какие деяния инкриминируют спортсмену.

По информации СМИ, Асадулаев участвовал в перестрелке еще в 2018 году, а после этого три года скрывался от органов. В результате потасовки тогда пострадали семь человек.

Ранее в селе Ачхой-Мартан в Чечне произошла перестрелка между сотрудниками СОБР и ОМОН. Два человека погибли, еще трое пострадали.