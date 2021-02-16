Профессиональные помощники в родах появились на Алтае

В алтайском перинатальном центре "ДАР" появились специальные волонтеры, которые оказывают практическую, информационную и психологическую помощь роженицам с повышенной тревожностью. Добровольцы прошли соответствующую подготовку.

Сейчас в "ДАРе" вновь разрешили партнерские роды, однако был период, когда их запрещали из-за ковида. Этот момент был сложным для женщин, которым очень важна поддержка близких. Бывают ситуации, когда муж или мама роженицы сами очень тревожатся и полноценно не могут оказать помощь, рассказала "Вестям Алтай" психолог Центра медико-социальной помощи беременным Елена Трусова.

Волонтеры оказали поддержку в родах уже 12 пациенткам "ДАРа". Изначально проект задумывался как временный – только на период карантина, но, вероятно, он станет постоянным. По словам Трусовой, среди волонтеров только девушки. В основном это студентки барнаульского базового медицинского колледжа.