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Владимир Потанин стал первым российским бизнесменом с состоянием в $30 млрд

, ИА "Амител"
Преодолеть отметку совладельцу "Норникеля" помог рост котировок акций предприятия
Фото: promining.net

Фото: promining.net

Состояние одного из владельцев "Норникеля", Владимира Потанина, достигло 30,1 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные  Forbes Real Time. Сумма стала абсолютным рекордом для российского списка Forbes.

Причиной увеличения благосостояния Потанина издание называет рост котировок акций "Норильского никеля". По состоянию на вечер 15 февраля ценные бумаги предприятия торговались на уровне 26 290 руб. за штуку. 1 февраля стоимость акции составляла 24 866 руб.

На данный момент пятерка самых богатых людей России по версии Forbes выглядит так:

  1. Владимир Потанин, 30,1 млрд долларов;
  2. Алексей Мордашов и семья, 28,5 млрд долларов;
  3. Владимир Лисин, 26 млрд долларов;
  4. Леонид Михельсон, 25,2 млрд долларов;
  5. Геннадий Тимченко, 22,3 млрд долларов.

В январе стало известно, что сменился мировой лидер списка Forbes. Глава Tesla и SpaceX Илон Маск уступил первую строчку основателю Amazon Джеффу Безосу.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

16.02.2021 11:01
точный

Радость то какая!

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