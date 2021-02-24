Ковидный, но не кризисный. "Алтайэнергосбыт" опубликовал итоги 2020 года

Проходя трудности пандемии, одна из крупнейших энергокомпаний Алтая не только смогла в максимально короткие сроки переключиться на дистанционный формат работы, но и ускоренно продолжила курс на цифровизацию, совершенствование действующих и запуск новых клиентских сервисов. Итоги непростого, но результативного 2020 года подвел на встрече с журналистами генеральный директор "Алтайэнергосбыта" Валерий Нагорнов.

Гарантированная энергия

Несмотря на коллизии ушедшего года, предприятие сохранило базовые показатели стабильными. "В прошлом году наша компания выполнила все свои обязательства, не только как крупнейший поставщик электроэнергии на Алтае, но и как налогоплательщик – мы уплатили более 600 млн рублей налогов", – отмечает генеральный директор "Алтайэнергосбыта" Валерий Нагорнов.

Компания успешно выполняет свои обязательства, невзирая на внушительную дебиторскую задолженность – сегодня она составляет более 1 миллиарда рублей. По традиции одна из самых проблемных категорий потребителей электроэнергии – сфера ЖКХ (их доля в общем объеме долгов – более 300 млн рублей).

Чтобы решить этот вопрос, "Алтайэнергосбыт" начал заключать агентские договоры с "коммунальщиками" – на прием платежей и печать платежных документов для их клиентов. Предприятию пришлось взять на себя колоссальный объем работы, но этот шаг оказался очень эффективным в борьбе с "дебиторкой" – долги довольно быстро начали уменьшаться, а оплаты – расти.

"Собираемость платежей в Славгороде достигла 94%, что очень неплохо для отрасли. Задача выйти на результат минимум 100%. А в Павловске, где договор работает уже несколько лет, процент оплаты – 113%, то есть идет оплата не только текущего потребления, но и долгов прежних периодов", – аргументирует Нагорнов.

По его словам, рост платежей за услуги ЖКХ напрямую связан с качеством работы с населением. Так, чтобы оплачивать коммунальные услуги (в рамках агентских договоров) было удобнее, энергокомпания запустила новый сервис на своем сайте, теперь оплатить тепло и воду онлайн можно круглосуточно. В 2020 году действовало уже 18 агентских договоров.

Дистанция – самый кроткий путь к клиенту

Решить проблему дебиторской задолженности помогают дистанционные сервисы. Они существенно облегчают процесс оплаты. Клиентам не нужно стоять в очередях, все платежные операции можно легко произвести, не выходя из дома в любое удобное время.

"Важнейшим приоритетом для нас было и остается качество обслуживания. В 2020 году мы сделали упор на запуск дополнительных дистанционных сервисов и предоставили жителям сразу три новых удобных возможности взаимодействовать с компанией в режиме онлайн", – говорит Валерий Нагорнов.

Во-первых, на сайте компании появилась кнопка "Оплати квитанцию онлайн" и теперь оплатить услуги можно только лишь по номеру лицевого счета. Аналогично можно передать показания счетчика.

И еще одной новацией, значительно упрощающей жизнь клиентов, стала система голосового самообслуживания (IVR), которая теперь действует в рамках контакт-центра (бесплатный номер 8-800-350-5566). Узнать баланс своего лицевого счета, передать показатели счетчика теперь можно без участия телефонного оператора, а благодаря голосовому помощнику.

Претерпел апгрейд в 2020 году и сервис "Личный кабинет клиента "Алтайэнергосбыта", что немедленно сказалось на его популярности, число пользователей выросло на 56%.

Мораториев больше нет

Вопреки пессимистичным прогнозам и благодаря усиленной работе с клиентами с целью снижения долгов, энергетикам есть что предъявить: сфера ЖКХ, которая из года в год наращивала долги, в 2020 году снизила их на 29 млн рублей (к 2019 г.), промышленность также рассчитывалась лучше – минус 20 млн рублей, а бюджет и того больше – минус 80 млн рублей. Зато население ожидаемо отреагировало на моратории, вводимые правительством РФ на начисление пеней и отключение должников от энергоснабжения с апреля по декабрь 2020 года. У этой категории прирост долгов составил 142 млн рублей (всего на 01.01.21 – 359 млн рублей).

"Действие мораториев окончилось и с начала 2021 года мы направили уже около 20 тысяч уведомлений должникам с просьбой рассчитаться. Государство многое сделало для поддержки граждан. И мы предполагаем, что возможности рассчитаться у населения все-таки есть", – отметил Валерий Нагорнов и подчеркнул, что массовых отключений неплательщиков в энергокомпании не планируют, поскольку рассчитывают, что большинство клиентов все же погасят долги, не дожидаясь, когда в их домах отключат свет.

По пеням ситуация также переходит в статус-кво, с начала года их начисляют по прежним правилам.

Энергично и эффективно

"Алтайэнергосбыт" помогает развиваться территориям, которые находятся "под его крылом". Так, вслед за Рубцовском и Заринском в 2020 году в семи поселках Алтайского края было установлено современное уличное освещение и теперь ходить в вечернее время в этих населенных пунктах стало комфортно и безопасно.

В целом в прошедшем году вклад компании в повышение энергоэффективности территорий присутствия составил примерно 95 млн рублей. В планах – участие в реализации таких проектов на объектах коммунальной и энергетической инфраструктуры, в том числе в сфере водоснабжения и теплоснабжения муниципалитетов Алтайского края и Республики Алтай на условиях энергосервисного контракта, концессионных соглашений.

В интеллектуальных лидерах

"Алтайэнергосбыт" одним из первых в России приступил к исполнению федерального закона, подразумевающего массовый запуск интеллектуальных систем учета электроэнергии (ИСУЭ). В прошлом году компания по краю установила около 3500 индивидуальных счетчиков и еще 150 общедомовых приборов учета. В наступившем году запланирована установка еще примерно 3000 счетчиков в нашем регионе и около 1000 – в Республике Алтай.