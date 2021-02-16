"Единая Россия" будет добиваться сокращения сроков и стоимости газификации регионов

"Можно было бы предусмотреть возможность заключения комплексного договора на обеспечение газом – включая услуги по подключению к газораспределительным сетям, поставке газа и техническому обслуживанию. В том числе через удобные для граждан форматы – МФЦ и портал "Госуслуги", – сказал Дмитрий Медведев.

Для удобства людей и ускорения всех процедур должно быть скорректировано законодательство – градостроительное, земельное и лесное, сообщил председатель "Единой России". Изменения уже предусмотрены в проекте дорожной карты, которую Минэнерго разработало совместно с партией.

"Сейчас для размещения объектов трубопроводного транспорта и автономной газификации нужно менять вид разрешенного использования земельных участков. Эта процедура занимает очень много времени. Существующие регламенты нужно оптимизировать, чтобы ускорить газификацию регионов", – отметил Дмитрий Медведев.

В субъектах идею создания единого оператора поддержали. Губернаторы уверены – он синхронизирует действия всех участников процесса и стимулирует представителей отрасли вкладывать средства в решение проблемы газификации. Предложение одобрили в Минэнерго и в "Газпроме" – председатель правления компании Алексей Миллер заявил, что появление единого регоператора на 30% уменьшит стоимость финального подключения домовладений к газу.

В Алтайском крае действует программа развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы, в рамках которой запланировано строительство 600 километров газопроводов-отводов с тремя газораспределительными станциями до села Ребриха, Рубцовска и Славгорода, межпоселковых газопроводов для газификации Ярового и 21 населенного пункта в Алтайском, Зональном, Косихинском районах, а также в Ребрихинском, Топчихинском, Тюменцевском и Целинном.

По словам секретаря Алтайского регионального отделения партии "Единая Россия" Александра Романенко, в ближайшее время депутаты фракции "Единая Россия" в АКЗС обсудят ход исполнения программы с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона.

"Жителей края волнуют сроки, в которые газ придет в их районы и дома. На личных приемах и во время встреч с избирателями в округах эта тема поднимается очень часто. В ближайшее время, на очередном заседании фракции, мы обсудим эти вопросы с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края", – сообщил Александр Романенко.

Также запланирована подача газа крупным предприятиям пищевой и сельскохозяйственной промышленности и теплоэнергетики и строительство внутрипоселковых газопроводов, с подготовкой к приему газа трех тысяч домовладений, 27 котельных и предприятий.

Напомним, в августе 2020 года "Единая Россия" провела обсуждение вопросов газификации регионов. Партия предложила механизм бесплатного подключения граждан к газораспределительным сетям, возложив затраты на эти цели на "Газпром". Реализация предложенных мер должна привести к тому, что к концу 2024 года будут газифицированы более 90% населенных пунктов.