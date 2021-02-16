Жители Бийска остались без круглосуточных аптек

Жителям Бийска не рекомендуют болеть в темное время суток. С недавнего времени купить лекарства ночью в городе нельзя.

Бийчане в социальных сетях стали жаловаться на закрытие круглосуточных аптек, а позднее обсуждение перешло к СМИ. "Бийский рабочий" обратился в краевой Минздрав, где журналистам рассказали, что в городе есть одна аптека, где люди, состоящие на учете, могут получить необходимые лекарства, но не ночью. В городской администрации прокомментировать ситуацию не смогли. По закону никто не может заставить аптеки работать в ночное время.

Как предполагает издание, в ближайшее время ситуация изменится, и круглосуточная аптека в городе все-таки появится, но когда это произойдет – неизвестно.

Ранее сообщалось о том, что в барнаульских аптеках выявили случаи нарушения хранения, учета и контроля наркотических средств.