Экс-уполномоченный по защите прав предпринимателей Алтайского края Павел Нестеров стал главой общественной организации "ЗаДЕЛО!" – ассоциации бизнесменов и граждан, которая хочет, "чтобы наша экономика развивалась".
Как пишет "Политсибру", организацию зарегистрировали еще в 2010 году, но она почти не работала. Однако в конце декабря 2020 года владельцы провели ребрендинг и собрали команду.
"Уставная деятельность – защита прав предпринимателей, содействие в развитии сферы малого и среднего бизнеса, продвижение инвестиционных проектов. А также защита прав потребителей, потому что и граждане, и предприниматели являются потребителями и сталкиваются с недобросовестными поставщиками товаров и услуг", – пояснил Нестеров.
Сейчас в ее состав входят более 25 предпринимателей и общественников из муниципалитетов. По словам Нестерова, планов много, но сначала нужно наладить взаимодействие со всеми некоммерческими организациями, отстаивающими интересы бизнеса.
Напомним, что Нестеров написал заявление об уходе с поста регионального бизнес-омбудсмена в начале сентября. Должность он занимал с 2013 года, а в 2018 году успешно переизбрался. На место Нестерова губернатор Алтайского края Виктор Томенко предложил назначить председателя по правовой политике регионального парламента Андрея Осипова.
Позднее стало известно, что экс-уполномоченный займет пост общественного помощника в команде депутата Госдумы от региона Даниила Бессарабова.
Комментарии
возглавил общественную организацию "За...ЛО!"
Общественная организация "За дело!" или кратко "ЗЛО!"
а на что они живут, мне интересно..кто платит им зарплату? на что они покупают продукты?
Бывший алтайский бизнес-омбудсмен нашел себе новую работу
А что это за работа? Кто работодатель? Работа оплачиваемая или на общественных началах? Если оплачиваемая, то из каких средств? Эти вопросы в статье не раскрыты
Бывший алтайский бизнес-омбудсмен нашел себе новую КОРМУШКУ. Думаю, так будет правильнее!
Прикольно. Пять коментов и все с желчью....бедные люди...не судите по себе....
Не поверите , но есть много людей которые делают дело
есть много людей которые делают дело
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А какое дело сделал этот господин?
Не поверишь....уже много лет помогает людям, которые занимаются делом...
где бы мне найти такую работу, что бы на работе не работать?