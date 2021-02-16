Бывший алтайский бизнес-омбудсмен нашел себе новую работу

Экс-уполномоченный по защите прав предпринимателей Алтайского края Павел Нестеров стал главой общественной организации "ЗаДЕЛО!" – ассоциации бизнесменов и граждан, которая хочет, "чтобы наша экономика развивалась".

Как пишет "Политсибру", организацию зарегистрировали еще в 2010 году, но она почти не работала. Однако в конце декабря 2020 года владельцы провели ребрендинг и собрали команду.

"Уставная деятельность – защита прав предпринимателей, содействие в развитии сферы малого и среднего бизнеса, продвижение инвестиционных проектов. А также защита прав потребителей, потому что и граждане, и предприниматели являются потребителями и сталкиваются с недобросовестными поставщиками товаров и услуг", – пояснил Нестеров.

Сейчас в ее состав входят более 25 предпринимателей и общественников из муниципалитетов. По словам Нестерова, планов много, но сначала нужно наладить взаимодействие со всеми некоммерческими организациями, отстаивающими интересы бизнеса.

Напомним, что Нестеров написал заявление об уходе с поста регионального бизнес-омбудсмена в начале сентября. Должность он занимал с 2013 года, а в 2018 году успешно переизбрался. На место Нестерова губернатор Алтайского края Виктор Томенко предложил назначить председателя по правовой политике регионального парламента Андрея Осипова.

Позднее стало известно, что экс-уполномоченный займет пост общественного помощника в команде депутата Госдумы от региона Даниила Бессарабова.