Житель Алтайского края поссорился со знакомой и решил сжечь ее баню

33-летний житель села Новокопылово Заринского района, ранее дважды судимый за кражи, поджег баню своей знакомой. Правоохранители быстро задержали мужчину.

Полицейские установили, что в ночное время злоумышленник взял канистру с бензином, подошел к постройке и поджег ее. Своей вины задержанный отрицать не стал и рассказал, что накануне между ним и хозяйкой бани произошла ссора. Сельчанин решил при помощи поджога отомстить женщине, но ее сосед вовремя увидел начинающийся пожар.

Оперативники проводят проверку и устанавливают сумму причиненного ущерба. После этого будет возбуждено уголовное дело, рассказали в МВД.

Ранее стало известно, что жителя одного из сел Михайловского района Алтайского края обвиняют в покушении на убийство сожительницы и двухлетней дочери. Сельчанин облил женщину бензином и пытался поджечь дом.