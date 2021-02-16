Две авиакомпании запустят прямые рейсы из Барнаула в Крым

Продажи билетов на прямой рейс из Барнаула в Симферополь открылись накануне, 15 февраля. Полеты из краевой столицы в Крым начнутся с 1 мая.

Как пишет пресс-служба аэропорта имени Германа Титова, перевозить барнаульцев на полуостров собираются сразу две авиакомпании.

С 1 мая полеты начнут "Уральские авиалинии" на BC Airbus A320. Вылет из Симферополя будет осуществляться по понедельникам и пятницам в 22:30, прилет в Барнаул на следующие сутки в 07:30. Вылет из Барнаула назначен на вторники и субботы в 08:40, прилет в Симферополь – в 10:05.

С 5 мая рейсы запустит авиакомпания Nordwind. Boeing 737-800 будет вылетать из Симферополя по понедельникам и пятницам в 23:00 и прибывать в Барнаул на следующие сутки в 08:15. Обратный полет назначен на вторники и субботы на 09:30 с прилетом в Симферополь в 10:35.

Как отмечают в аэропорту, на этом направлении пассажиры могут приобрести билеты по субсидированному тарифу. Льготой могут воспользоваться россияне в возрасте до 23 лет, пенсионеры, инвалиды первой группы, сопровождающие детей-инвалидов, а также имеющие удостоверение многодетной семьи.