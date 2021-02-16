Две авиакомпании запустят прямые рейсы из Барнаула в Крым

Продажи билетов на прямой рейс из Барнаула в Симферополь открылись накануне, 15 февраля. Полеты из краевой столицы в Крым начнутся с 1 мая.
Как пишет пресс-служба аэропорта имени Германа Титова, перевозить барнаульцев на полуостров собираются сразу две авиакомпании.
С 1 мая полеты начнут "Уральские авиалинии" на BC Airbus A320. Вылет из Симферополя будет осуществляться по понедельникам и пятницам в 22:30, прилет в Барнаул на следующие сутки в 07:30. Вылет из Барнаула назначен на вторники и субботы в 08:40, прилет в Симферополь – в 10:05.
С 5 мая рейсы запустит авиакомпания Nordwind. Boeing 737-800 будет вылетать из Симферополя по понедельникам и пятницам в 23:00 и прибывать в Барнаул на следующие сутки в 08:15. Обратный полет назначен на вторники и субботы на 09:30 с прилетом в Симферополь в 10:35.
Как отмечают в аэропорту, на этом направлении пассажиры могут приобрести билеты по субсидированному тарифу. Льготой могут воспользоваться россияне в возрасте до 23 лет, пенсионеры, инвалиды первой группы, сопровождающие детей-инвалидов, а также имеющие удостоверение многодетной семьи.
Комментарии
невозвратный авиа билет только с ручной кладью 15.5 тыс -17 тыс туда обратно
А нельзя ли было хоть по дням разнести ? Что обе то только по вторникам и субботам вылетают, других дней на неделе что-ли нет ?
Мусаров на отдых катать ?
Мне вот такое вышло
5 июня, суббота
Барнаул- Симферополь
15 492 руб
Багаж 20 кг.
и только туда
а если обратно все 30 984 руб
Если только командировочным ездить, а так на отдых спасиб не надо.
Турция на неделю 05.06.21, 1 человек, на 6 ночей, AI, все включено, 4* - 30 100 ₽
16.02.2021 12:38
- гость -
в статье про май и уральские авиалинии
01.05.21. на 6 ночей. AKASIA 3*, AI, standard room. 37 300 ₽
01.05.2021 Барнаул - Симферополь 11 181 ₽ туда-обратно 22 362
тогда да выгодно просто перелет)
Озеро Горькое в разы чище и полезнее Черного моря. Был бы сервис получше.
А чё там делать? Там ведь с водой перебои.
А чё там делать?
не знаю, странно что патриоты еще не накали рассказ
Мусаров на отдых катать ?
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А кроме них кто в здравом уме тут направится отдыхать?