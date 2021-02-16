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Сироты могут остаться без квоты на поступление в вузы в 2021 году

, ИА "Амител", Полина Жданова
Новая норма для сирот на обучение в высших учебных заведениях все еще не утверждена
Фото: 'Яндекс.Картинки'

Фото: "Яндекс.Картинки"

Льготное обучение для детей-сирот пока остается под вопросом – временный закон о предоставлении квоты на бюджетные места истек, а новый еще не представлен вузам. Неизвестно и количество выделенных бюджетных мест под льготы.

До 2021 года у сирот было право на льготное обучение в высших учебных заведениях за счет госбюджета по программам бакалавриата и специалитета. Квота обеспечивала детям, оставшимся без попечения родителей (при условии успешной сдачи вступительных экзаменов), возможность поступить в вуз вне общего конкурса и получать стипендию на протяжении всего обучения.

В приемных комиссиях алтайских университетов обеспокоены ситуацией: они с нетерпением ожидают квоту для сирот и переживают, что принять закон в этом году не успеют. А без льгот выпускники-сироты 2021 года останутся без господдержки при поступлении, – говорят в образовательных учреждениях края amic.ru.

Справка: Квота на льготное поступление впервые была введена еще в 1987 году, она всегда имела временный характер и регулярно продлевалась. Последний раз ее продлили в 2018 году до 1 января 2021 года. Однако в конце января на заседании Совета Федерации был одобрен закон, закрепляющий за сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, и участниками боевых действий бессрочное право обучаться в вузах за счет государства. То есть при окончательном утверждении инициативы квота станет доступна всегда и составит не менее 10 % всех бюджетных мест. Правда, с нюансом – сироты смогут воспользоваться льготой на поступление в вуз только до 23 лет.

"Закон очень хороший. Приятно принимать законы о дополнительных мерах поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей", – цитирует спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко Rg.ru.

Депутаты СовФеда уверяют, что без поддержки сироты не останутся ни в 2021, ни в последующих годах. Но пока распоряжение о выделении квоты не поступило.

Напомним, что, помимо сирот, льготниками при поступлении в вузы считаются инвалиды первой и второй групп, инвалиды с детства и лица, ставшие инвалидами при прохождении военной службы. Кроме того, льготы на преимущественное зачисление имеют дети из многодетных семей, сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении обязанностей, погибших Героев Советского Союза, Героев России, кавалеров ордена Славы, а также ликвидаторы радиационных аварий и лица, пострадавшие от аварии на ЧАЭС. Золотые медалисты, победители олимпиад и те, кто сдал ЕГЭ на 100 баллов, к льготным категориям абитуриентов не относятся.

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Автор:
Полина Жданова Редактор-журналист 89836019359

Комментарии

16.02.2021 14:57
- гость -

те, кто сдал ЕГЭ на 100 баллов, к льготным категориям абитуриентов не относятся.

Зачем в школе успешно учиться?

16.02.2021 15:13
- гость -

Зато детям силовиков льготы при поступлении в высшие учебные заведения!

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