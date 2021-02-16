Сибиряк наехал на женщину с коляской из-за сделанного ему замечания

В Новосибирске водитель совершил наезд на женщину, которая прогуливалась по двору с коляской. Пешеход получила перелом ноги из-за замечания о парковке в неположенном месте.

Как пишет новосибирская служба эвакуации "АСТ-54" в соцсети "ВКонтакте", инцидент произошел на улице Александра Чистякова в Кировском районе накануне, 15 февраля. Женщина вышла на прогулку, после чего подошла к автомобилю Toyota Corolla и сделала замечание владельцу.

После короткого разговора водитель развернул машину и наехал на женщину, зацепив коляску с ребенком. В результате женщину с переломом ноги доставили в больницу.

Следственный комитет начал проверку по факту происшествия, по результатам которой примет решение о возбуждении уголовного дела.