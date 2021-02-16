Сибиряк наехал на женщину с коляской из-за сделанного ему замечания

В Новосибирске водитель совершил наезд на женщину, которая прогуливалась по двору с коляской. Пешеход получила перелом ноги из-за замечания о парковке в неположенном месте.
Как пишет новосибирская служба эвакуации "АСТ-54" в соцсети "ВКонтакте", инцидент произошел на улице Александра Чистякова в Кировском районе накануне, 15 февраля. Женщина вышла на прогулку, после чего подошла к автомобилю Toyota Corolla и сделала замечание владельцу.
После короткого разговора водитель развернул машину и наехал на женщину, зацепив коляску с ребенком. В результате женщину с переломом ноги доставили в больницу.
Следственный комитет начал проверку по факту происшествия, по результатам которой примет решение о возбуждении уголовного дела.
Комментарии
Слов нет. Тут умышленное причинение вреда женщине и риск жизни беззащитного ребенка.
надеюсь тварь ответит по заслугам.
Жаль звука нет. Сейчас многие кинуться женщину защищать так как она пострадавшая. Но не известно что и какими словами она ему сказала. Видно что он уже уезжать хотел, она его остановила и начала выговаривать. Потом судя по всему с дороги не торопилась подвинуться а он не рассчитал габарита и задел её.
хорошо бы наехать на него так же, а потом назначить общественно-полезный труд на пару лет и оплату восстановительного лечения и морального ущерба.
Теперь срок получит. Коснись моего ребенка и до суда бы не дожил.
водила олень. защитники его такие же. если бы я каждого мне чего то сказавшего давил, то я бы на свободе был бы очень редко) послал по матушке и достаточно
16.02.2021 13:27
- гость -
а ты каждой женщине делающей тебе замечание ногу ломаешь?
Не важно какими словами сказала, если сказала грубо, что не факт, это не повод давить или стрелять
Очень вероятно, что баба вышла на улицу поскандалить, а не выгуливать ребенка.
Следственный комитет начал проверку по факту происшествия,...
А чё ФСБ и контрразведку не подключили???
Ну она нашла себе, что хотела. Приключение, а то просто так с ребенком гулять было скучно. Но он дибил редкостный, на пустом месте срок себе поднял. И моральный тысяч 100. Сотка лишняя была. Да и посидеть на зоне интересней, чем по городу на авто кататься. За условку еще пободаться придется, адвоката нанять
троли амиковские, разводящие народ на коменты перестали подписываться
что так?
16.02.2021 13:27 - гость -
... он не рассчитал габарита и задел её.
Не рассчитал габариты на экзамене по ПДД? Он бы сдал на права? А если бы стоял бугай вместо неё?
То что водитель заслужил наказание - это не оспаривается. Но то что женщина стала причиной этого преступления тоже никуда не деть. Сейчас у многих нервишки расшатаны и порой хватает косого взгляда чтобы у самых неуравновешенных кукушка улетела. А если учесть общее падение культуры в обществе и культуры общения в первую очередь, то женщина явно выражалась не стихами. Так что и он не прав и она не права.
Это пример того, что каждый должен заниматься своим делом. Если бы она знала, что когда сфотографирует и сообщит куда следует, уполномоченные лица отреагируют, она бы не брала на себя полномочия полицейского. И нарушитель знал бы что штраф по почте придет, тоже не нарушал бы. А так одна выдала себя за полицейского, другой за бандоса, вот и встретились
1331. Золотые слова.
Оба молодцы, нашли друг друга.
У нее наверно много ног запасных, видно что не первый раз замечания делает.
Почему у нас каждый считает себя вправе "делать замечания" - т.е. по сути совершать акт словесной агрессии?
Ты не полиция, не ДПС, и не суд, чтобы что-то выговаривать незнакомым людям. Считаешь, что они что-то нарушают - сообщи в компетентные органы, это их работа.
а ни у кого не возник вопрос,что яжемать и водила знакомы?!
Считаешь, что они что-то нарушают - сообщи в компетентные органы, это их работа
Она хотела по понятиям разобраться
Сошлись два скандалиста..Одна вместо того,чтоб получать удовольствие от прогулки,полезла делать замечания,прям дверь открыла..смелая..Думала если с ребенком,то не ответят..Водителю видно не понравилось сие действие,решил проучить..Хотя бы один проявил уважение к другому-ничего бы этого не произошло.
Ситуация как урок для них двоих.Никого не оправдываю,особенно водителя.Но куда делось уважение к другим людям?
Ты не полиция, не ДПС, и не суд, чтобы что-то выговаривать незнакомым людям
она ЯЖМАТЬ, это клиника
в сл. раз какой нибудь наркоша переедет насмерть ребенка
вообще баба ниочем не думает
прям дверь открыла..смелая.
Ничего не говорите, сразу бросается в глаза, открыла такая как у себя дома.
Лишить кукушку-мать родительских прав, так как своим поведением подвергла опасности беззащитного ребёнка! Гуляешь с ребёнком - веди себя тише воды, ниже травы. Нет же, вообразила себя борцом за справедливость.
в сл. раз какой нибудь наркоша переедет насмерть ребенка
Хорошо что она еще до подворотни не дошла, где наркоманы колятся, она бы их наверное коляской разгоняла
Не надо по понятиям разбираться, это почти всегда плохо кончается
Она вышла на проезжую часть. Тротуар раньше начинается.
Ну, не знаю, кто, что хочет, тот то и видит. Если без звука, то резкий разворот и целенаправленное движение на женщину с коляской, что бы ни сказала, что бы ни открыла, жуть полнейшая. Скорей всего, конечно, попугать хотел, все равно больной на голову. Хорошо, что ребенок не пострадал, водитель- урод полнейший. Наказать жестко, чтобы другим не было повадно. Жизнь и здоровье первично.
она бы их наверное коляской разгоняла
бессмертная ага
Судя по многим комментариям все очкуют делать замечания, языки у всех в одном месте, потому и живем так - молча смотрим на нарушения, начиная с мелких и заканчивая крупными на уровне государства.
Хотел пугнуть, но видимо, водила как из говна мыло.
Пересмотрела видео..Она правда очень смелая и дерзкая..К незнакомому так запросто навряд ли кто то полезет..Да и давить так целенаправленно мало кто решиться..Похоже они знакомы и конфликт между ними явно присутствует..
Бороться ( если реально есть нарушения, а не "мне показалось" нужно законными способами, и все будут целы.
"Почему у нас каждый считает себя вправе "делать замечания" - т.е. по сути совершать акт словесной агрессии?"
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Во первых, не каждый, к сожалению.
Во вторых, если ты баран и не понимаешь, что стоять на проходе, харкать на пол или писать в подъезде нехорошо - это мешает другим людям - как сделать чтобы до тебя это дошло?лучше сказать или в табло сразу бить? Про вызвать полицию не смешите - никто из-за такой ерунды и пальцем не пошевелит, надо хотя бы чтобы руку кому-то сломали или громко звать всех на митинг против путина.
Стесняюсь спросить,все отписавшиеся про женщину ,вы там со свечкой стояли и сами слышали,как она его оскорбляоа ?Или вы сами только матами всех кроете?
Сидите вы дома,а к вам вот так запросто открывает незнакомая бабец дверь и начинает выговаривать вам,какой вы удод..Машина та же частная собственность,что и квартира..Где культура поведения у всех героев этой истории..Когда гуляешь с ребенком,стараешься не спугнуть его сон громкими звуками..а тут все странно..Ей не понравилось,что тот стоит на газоне?Так там явно все уже давно заезжено,зима мало где парковок..мужчина уже уезжал..Он явно ей не мешал ничем,ничем.Она прется по дороге с коляской,она даже не пытается уйти с дороги..Все странно в этой ситуации.Водитель явно не прав,отвечать теперь придется
Здесь не подьезд и никто не писает..зачем об этом писать..Стоял мужик,никого не трогал,собрался уезжать..а тут как черт из табакерки бабец открывает дверь авто без приглашения/разрешения..и начинает еще чему то тебя учить..не там стоишь,не так дышишь и мешаешь мне чем то..Вот чем он ей мешал??
16.02.2021 14:47
- гость -
Я вас прекрасно понимаю, и разделяю ваше стремление к общественному порядку.
Но знаете, сколько в стране ежегодно происходит убийств и тяжких телесных повреждений, начавшихся с того, что кто-то кому-то решил сделать замечание?
Интересно, что народец у нас и Гитлера оправдать сумеет...
Сколько же здесь собралось идиотов с комплексами. Наивно полагают, что если они сели за руль, то теперь у них больше прав. И слова им сказать нельзя, они главнее! И потому могут давить своей железякой кого угодно, даже сшибать коляску с младенцем. А на видео не видно ни шоссе, ни даже проезжей части улицы. Виден двор, где ни у кого нет приоритета, и даже если мамочка ничего не сказала, нельзя сигналить, чтобы этому ... (не могу подобрать слово, вставьте сами) освободить место для проезда. Не вправе он требовать, тем более - силой. Даже если ему вдруг сказали (или показалось) что-то, по его мнению, обидное. Мой личный вердикт: за умышленный наезд на пешехода лишение прав, в идеале навсегда; полная оплата лечения и восстановления, оплата за это время ухода за младенцем и оплата морального вреда по максимуму. Плюс фото в публичной печати с именем как аналог позорного столба в прошлом.
Если бы так просто было гасить преступников, зачем нужна полиция, подошел - наказал. А если наказать не получилось?
Идиотов за рулем должны наказывать уполномоченные должностные лица. Ни у кого же не хватит ума взять на себя функции хирурга? А функции полицейского - без проблем
Принудительно лечить ЯЖМАТЕРЕЙ и в мире будет меньше смертей.
В итоге ей все равно сейчас обращаться в полицию. А можно было сразу
Всех агрессивных - кастрировать! Спокойней будут, как котики...